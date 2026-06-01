Atelier Bim Bam Boum, Maison Marbeuf, Rennes

Atelier Bim Bam Boum Mercredi 3 juin, 09h45 Maison Marbeuf Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T09:45:00+02:00 – 2026-06-03T10:45:00+02:00

Fin : 2026-06-03T09:45:00+02:00 – 2026-06-03T10:45:00+02:00

Venez partager un moment musical avec votre ou vos enfants.

Ici on chante, on danse, on joue avec les instruments !

Quand le son et la musique se partagent et offrent un moment de complicité pour tous …un outil formidable pour aller vers l’autre, permettre expressivité, partage et bien-être.

Maison Marbeuf 21 boulevard Marbeuf 35000 Rennes Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/maison-marbeuf/evenements/atelier-bim-bam-boum »}]

Venez partager mélodies, rythmes et instruments avec votre enfant de 0 à 4 ans ! Un moment de convivialité autour de la musique L’atelier est animé par Patricia, musicothérapeute et sonothérapeute. musique enfant bebe instrument

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