La galerie Tami invite le collectif Becky Galerie TAMI Rennes 3 – 6 juin Ille-et-Vilaine

Gratuit

Becky est une association d’artistes émergent·es réuni·es autour de la création et diffusion d’art contemporain.

La galerie TAMI est un lieu associatif dédié aux arts de la céramique. Animée par un collectif composé de 5 céramistes résident.e.s, la galerie promeut et diffuse les différents savoirs-faire, le fait-main, la singularité des pièces uniques et les valeurs liées à la pratique de la céramique. Artisan.e.s d’art et plasticien.e.s s’y côtoient et échangent sur la transformation de cette matière première qu’est l’argile.

Tami s’entoure d’une communauté d’artistes et d’artisan.e.s locaux, développe des valeurs tels que l’entraide, le partage, la transmission, la mutualisation, l’échange d’expériences et une conscience écologique.

Becky est une association d’artistes émergent·es réuni·es autour de la création et diffusion d’art contemporain. Sur l’invitation de la Galerie Tami, une partie de ses membres a décidé de se frotter à la céramique, de choisir une terre pour se rouler dedans, en prendre dans les

mains et la presser, en imaginer des formes.

Elle vient glisser d’une main à une autre. Elle absorbe dans sa matière la pluralité des langages du collectif, et adopte diverses formes en gardant une élasticité commune.

Le jeu se fige entre les murs de la Galerie Tami. Des objets s’entassent sur les étagères, se disputent les places, s’échangent et croisent des regards.

L’exposition est pensée comme une poche sans fond dont on pioche le contenu petit-à-petit, et que l’on place côte-à-côte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-03T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-06T19:00:00.000+02:00

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Galerie TAMI 45 rue de la Parcheminerie, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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