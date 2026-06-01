PAUSE PARENTS EPI des Longs Champs Rennes 3 et 5 juin Ille-et-Vilaine

Des rendez-vous (que) pour les parents ! Pour faire une pause, se détendre, se changer les idées ! Venez le temps que vous voulez.

Des rendez-vous (que) pour les parents !

pour faire une pause, se détendre, se changer les idées.

MERCREDI 2 JUIN

– entre 10h et 12h : des activités en accès libre, sans inscription : marche , boxe, arts plastiques avec pochoirs , atelier bein-être pour des pauses ressourcantes ‍

– rencontres entre parents sur l’entrée à l’école (9h30), et avec professionnelles sur le sommeil et l’alimentation pour tous les âges

//L’après-midi : atelier enfants/parents 15h/17h//

VENDREDI 5 JUIN

– Pique-nique-café « Santé de mon enfant » 12h30-13h30 avec des professionnelles de Santé (medecin généraliste et diéticienne/sophrologue)

– rencontre entre parents sur l’entrée au collège (16h)

– répétition ouverte du duo baroque La pie qui joue entre 16h30 et 17h30.

[epi@longschamps.fr](mailto:epi@longschamps.fr)

ils participent et animent ces rendez-vous : Cercle Paul Bert, Ecoles Jean Rostand, CoPaJeRo, Vivre aux Longs Champs, Crèche J. Rostand, Assoctaion Mycélium, La bonne pioche, La pie qui joue, des acteurs de la Santé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-03T09:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-05T17:30:00.000+02:00

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epi@longschamps.fr 02 99 27 63 27

EPI des Longs Champs 60 rue du Doyen Bouzat 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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