Le complexe des flûtes sacrées Basalt Rennes 19 juin – 1 août Ille-et-Vilaine

entrée libre

Dans la cadre de sa saison 2026 dédiée aux aérophones et artistes utilisant des dispositifs de soufflerie, Basalt propose une exposition autour de la flûte.

Dans la cadre de sa saison 2026 dédiée aux aérophones et artistes utilisant des dispositifs de soufflerie, Basalt propose une exposition autour de la flûte.

L’exposition « Le complexe des flûtes sacrées » propose de découvrir une sélection d’artistes actuel·les qui se sont emparé de cet instrument remontant à la nuit des temps. L’exposition, nommée d’après un terme d’ethnomusicologie lié à des cérémonies de populations du Xingu (Brésil), conjugue histoire, culture populaire et DIY. Elle souligne l’intérêt grandissant qu’on les artistes ont pour la céramique, l’artisanat de manière générale, et la création d’instruments de musiques utilisés lors de performances sonores aux allures de rituels médico-magiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-19T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-01T18:00:00.000+02:00

1



Basalt La Longère – 66-68 canal saint-martin Nord – Saint-Martin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

