Rencontre avec Christophe Fouillère, élu du quartier de Villejean, Centre Social Ker Yann, Rennes

Rencontre avec Christophe Fouillère, élu du quartier de Villejean Jeudi 11 juin, 14h30 Centre Social Ker Yann Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T14:30:00+02:00 – 2026-06-11T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-11T14:30:00+02:00 – 2026-06-11T16:00:00+02:00

Rencontre et échange avec Christophe Fouillère, élu du quartier de Villejean, pour échanger sur le rôle d’une mairie, des élu.es, d’un élu de quartier …

Une mairie, ça sert à quoi, ça s’occupe de quoi ? Quel est le rôle d’un élu de quartier ? Qu’est-ce qu’on peut lui demander ?

Centre Social Ker Yann 42 cours J.F. Kennedy 35000 RENNES Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne

Rencontre avec Christophe Fouillère, élu du quartier de Villejean