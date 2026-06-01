Rencontre avec Christophe Fouillère, élu du quartier de Villejean, Centre Social Ker Yann, Rennes
Rencontre avec Christophe Fouillère, élu du quartier de Villejean, Centre Social Ker Yann, Rennes jeudi 11 juin 2026.
Rencontre avec Christophe Fouillère, élu du quartier de Villejean Jeudi 11 juin, 14h30 Centre Social Ker Yann Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-11T14:30:00+02:00 – 2026-06-11T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-11T14:30:00+02:00 – 2026-06-11T16:00:00+02:00
Rencontre et échange avec Christophe Fouillère, élu du quartier de Villejean, pour échanger sur le rôle d’une mairie, des élu.es, d’un élu de quartier …
Une mairie, ça sert à quoi, ça s’occupe de quoi ? Quel est le rôle d’un élu de quartier ? Qu’est-ce qu’on peut lui demander ?
Centre Social Ker Yann 42 cours J.F. Kennedy 35000 RENNES Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne
Rencontre avec Christophe Fouillère, élu du quartier de Villejean
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Journée de l’Europe de l’Université de Rennes – 2ème édition INSA Rennes Rennes 1 juin 2026
- FEMME SOURCE- Exposition de peinture- Christelle COURTAY, Orangerie du Thabor, Rennes 1 juin 2026
- FEMME SOURCE- Exposition de peinture- Christelle COURTAY Orangerie du Thabor Rennes 1 juin 2026
- Tri-troc mobile, Place Hoche Rennes 1 juin 2026
- Tri-troc mobile, Place de Prague, face au n°1 de la rue de La Tisza Rennes 1 juin 2026