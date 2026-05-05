Musées gratuits!, Toute la ville de Rennes, Rennes
Musées gratuits!, Toute la ville de Rennes, Rennes dimanche 28 juin 2026.
Musées gratuits! Dimanche 28 juin, 10h00 Toute la ville de Rennes Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00
Les musées et centres d’art de la Ville de Rennes sont gratuits! Venez découvrir les collections et expositions permanentes :
- Musée des beaux-arts (quai Emile Zola) de 10h à 18h
- Musée des beaux-arts Maurepas (2 allée Georges-de-la-Tour) de 14h à 19h
- Musée de Bretagne (aux Champs Libres) de 14h à 19h
- Ecomusée de la Bintinais de 14h à 19h
- La criée centre d’art contemporain (place Honoré Commeurec) de 14h à 19h
- Frac- Fonds Régional d’art contemporain (19 Avenue André Mussat) de 12h à 19h
Certaines expositions temporaires des musées sont gratuites le premier dimanche du mois!
Rendez-vous sur leurs sites pour plus d’informations :
https://mba.rennes.fr/
https://www.leschampslibres.fr/les-champs-libres/musee-de-bretagne
https://www.ecomusee-rennes-metropole.fr/
https://www.la-criee.org/fr/
https://www.fracbretagne.fr/fr/
Toute la ville de Rennes Maison de quartier de Villejean, , Parvis de la gare de Rennes, , Déambulation du Couvent des Jacobins à la Place Saint-Germain, , Théâtre du Vieux Saint-Etienne. Rennes 35064 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://culture-sport.metropole.rennes.fr/les-lieux-culturels/ »}] [{« link »: « https://mba.rennes.fr/ »}, {« link »: « https://www.leschampslibres.fr/les-champs-libres/musee-de-bretagne »}, {« link »: « https://www.ecomusee-rennes-metropole.fr/ »}, {« link »: « https://www.la-criee.org/fr/ »}, {« link »: « https://www.fracbretagne.fr/fr/ »}]
Musées gratuits chaque premier dimanche du mois Exposition Loisirs
Anne-Cécile ESTEVE
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