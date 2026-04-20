Webinaire Sentinelles de la nature 48 bd Magenta – 35000 Rennes Rennes Mardi 5 mai, 18h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription

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Le mardi 5 mai 2026, à 18h

En ligne

Gratuit

> inscription ici [https://fne-bretagne.bzh/nouveau-cycle-mensuel-de-webinaires-sentinelles-pour-2026/](https://fne-bretagne.bzh/nouveau-cycle-mensuel-de-webinaires-sentinelles-pour-2026/)

France Nature Environnement – Webinaire Sentinelles de la nature

Il s’agit d’un cycle mensuel de webinaires thématiques pour informer les citoyens sur leurs moyens d’agir face à des atteintes à l’environnement, via l’outil sentinellesdelanature.fr ou l’application mobile – Webinaire sur les espèces protégées – Espèces et Habitat protégés, comment agir face à une destruction ?

Envie d’agir pour la préservation du vivant et de monter en compétences sur des atteintes à l’environnement ?

On se retrouve le 1er jeudi de chaque mois à 18h:

“Comment agir face à … ?”, en présence d’un ou d’une experte de nos associations.

Les objectifs de ces webinaires sentinelles:

S’approprier l’outil Sentinelles de la Nature

Approfondir des thématiques environnementales (pollution de l’eau, pesticides, espèces protégées, bocage,…) pour connaître ses droits et moyens d’agir

Découvrir des Fiches pratiques et Courriers-types Sentinelles: [https://www.sentinellesdelanature.fr/fiches-pratiques/](https://www.sentinellesdelanature.fr/fiches-pratiques/)

Ces webinaires sont dispensés par des spécialistes des associations membres de FNE Bretagne: Bretagne Vivante, Groupe Mammalogique Breton, Eau et Rivières de Bretagne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-05T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-05T20:30:00.000+02:00

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https://fne-bretagne.bzh/nouveau-cycle-mensuel-de-webinaires-sentinelles-pour-2026/

48 bd Magenta – 35000 Rennes 48 bd Magenta – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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