Webinaire Sentinelles de la nature 48 bd Magenta – 35000 Rennes Rennes
Webinaire Sentinelles de la nature 48 bd Magenta – 35000 Rennes Rennes mardi 5 mai 2026.
Webinaire Sentinelles de la nature 48 bd Magenta – 35000 Rennes Rennes Mardi 5 mai, 18h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit, sur inscription
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Le mardi 5 mai 2026, à 18h
En ligne
Gratuit
> inscription ici [https://fne-bretagne.bzh/nouveau-cycle-mensuel-de-webinaires-sentinelles-pour-2026/](https://fne-bretagne.bzh/nouveau-cycle-mensuel-de-webinaires-sentinelles-pour-2026/)
France Nature Environnement – Webinaire Sentinelles de la nature
Il s’agit d’un cycle mensuel de webinaires thématiques pour informer les citoyens sur leurs moyens d’agir face à des atteintes à l’environnement, via l’outil sentinellesdelanature.fr ou l’application mobile – Webinaire sur les espèces protégées – Espèces et Habitat protégés, comment agir face à une destruction ?
Envie d’agir pour la préservation du vivant et de monter en compétences sur des atteintes à l’environnement ?
On se retrouve le 1er jeudi de chaque mois à 18h:
“Comment agir face à … ?”, en présence d’un ou d’une experte de nos associations.
Les objectifs de ces webinaires sentinelles:
S’approprier l’outil Sentinelles de la Nature
Approfondir des thématiques environnementales (pollution de l’eau, pesticides, espèces protégées, bocage,…) pour connaître ses droits et moyens d’agir
Découvrir des Fiches pratiques et Courriers-types Sentinelles: [https://www.sentinellesdelanature.fr/fiches-pratiques/](https://www.sentinellesdelanature.fr/fiches-pratiques/)
Ces webinaires sont dispensés par des spécialistes des associations membres de FNE Bretagne: Bretagne Vivante, Groupe Mammalogique Breton, Eau et Rivières de Bretagne.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-05T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-05T20:30:00.000+02:00
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https://fne-bretagne.bzh/nouveau-cycle-mensuel-de-webinaires-sentinelles-pour-2026/
48 bd Magenta – 35000 Rennes 48 bd Magenta – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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