Beach volley terrains de beach volley Beaulieu Rennes 5 mai – 9 juin Gratuit

Tournoi su sable

**Tournoi sur sable** au terrain de beach-volley sur le campus Beaulieu

De **17h30 à 19h30** :

Les mardis **5, 12 et 26 mai**

Les mardis **2 et 9 juin**

Le jeudi **4 juin**

Inscription sur [votre espace SIUAPS](https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/my/) à partir du 24 mars à 13h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-05T17:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-09T19:30:00.000+02:00

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terrains de beach volley Beaulieu Allée jules noel rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine



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