Impact : la biodiversité en questions Espace des sciences, Les Champs Libres Rennes
Impact : la biodiversité en questions Espace des sciences, Les Champs Libres Rennes mardi 5 mai 2026.
Impact : la biodiversité en questions Espace des sciences, Les Champs Libres Rennes Mardi 5 mai, 17h30 Ille-et-Vilaine
8€, 6€ ou gratuit selon votre situation. Réservations auprès de la mission accessibilité.
Visite interprétée en LSF et amplifiée
De l’ère des chasseurs-cueilleurs à l’époque industrielle, découvrez l’évolution de l’impact de l’être humain sur son environnement.
C’est la première fois dans l’histoire de la Terre qu’une espèce est responsable de la destruction des écosystèmes et du déclin de la biodiversité…
Heureusement, une grande partie de l’humanité a pris conscience qu’il est urgent de trouver un nouvel équilibre écologique en changeant de modes de vie…
Renseignements et réservations auprès de :
Sylvie GANCHE – Mission Accessibilité – Les Champs Libres
Mél : [accessibilite@leschampslibres.fr](mailto:accessibilite@leschampslibres.fr)
Tél : 02 23 40 66 05
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-05T17:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-05T18:30:00.000+02:00
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Espace des sciences, Les Champs Libres 10 cours des Alliés, 35000 Rennes Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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