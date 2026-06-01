HORS SOL – exposition collective, Les Ateliers du Vent, Rennes

HORS SOL – exposition collective 11 juin – 12 juillet Les Ateliers du Vent Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T16:00:00+02:00 – 2026-06-11T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-12T14:00:00+02:00 – 2026-07-12T18:00:00+02:00

Hors-sol, exposition collective organisée par les Ateliers du Vent, Capsule Galerie et Vivarium dans le cadre d’Exporama.

Avec : atelier du ventre, l’Atelier Paysan, Georges Dussaud, Špela Petrič, Catherine Rannou et Pascal Rivet.

Au moment où la production agricole est de moins en moins liée au sol et où l’IA s’immisce dans les cultures, l’espace de production devient de plus en plus opaque, boîte noire d’une agriculture techno-vivante. Comment imagine-t-on les fermes aujourd’hui ? Et que reste-t-il de nos fantasmes fermiers ?

Croisant les regards d’artistes, d’architectes et de paysans, l’exposition Hors-sol propose d’arpenter des fermes idéalisées, utopiques ou dystopiques, souhaitables ou critiquables. On y rencontre le tracteur de bois et la machine low-tech, en passant par des mondes aussi fous que les productions de tomates en station d’épuration, ou celles soignées par des robots autonomes sous serres.

L’exposition sera ponctuée d’une soirée de projections à l’Arvor autour de l’organisation du travail agricole ainsi que d’une visite-rencontre avec la Ferme Microphone.

—

11 juin-12 juillet 2026

Aux Ateliers du Vent (Plateforme 1er étage)

—

Jeudi et vendredi : 16h-20h • samedi et dimanche : 14h-18h

Accès libre et gratuit

—

Présence d’une médiatrice sur les heures d’ouverture de l’exposition

Visites accompagnées tous les jours (gratuit sans réservation) :

jeudi et vendredi à 18h + samedi et dimanche à 16h

—

Jeudi 11 juin à partir de 18h : vernissage + DJ set

Dimanche 14 juin à 18h : projection de courts-métrages à l’Arvor

Dimanche 28 juin à 16h : visite croisée avec la Ferme Microphone

Les Ateliers du Vent 59 Rue Alexandre Duval, Rennes, France Rennes 35000 Cleunay – Arsenal-Redon Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 27 75 56 https://www.lesateliersduvent.org/

Hors-sol, exposition collective organisée par les Ateliers du Vent, Capsule Galerie et Vivarium dans le cadre d’Exporama.

Visuel : Špela Petrič, Operational Bodies • graphisme Alice Bossuat