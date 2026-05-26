Rencontre avec Christophe Fouillère, élu du quartier de Villejean Centre Social Ker Yann Rennes
Rencontre avec Christophe Fouillère, élu du quartier de Villejean Centre Social Ker Yann Rennes jeudi 11 juin 2026.
Rencontre avec Christophe Fouillère, élu du quartier de Villejean Centre Social Ker Yann Rennes Jeudi 11 juin, 14h30 Ille-et-Vilaine
Rencontre avec Christophe Fouillère, élu du quartier de Villejean
Rencontre et échange avec Christophe Fouillère, élu du quartier de Villejean, pour échanger sur le rôle d’une mairie, des élu.es, d’un élu de quartier …
Une mairie, ça sert à quoi, ça s’occupe de quoi ? Quel est le rôle d’un élu de quartier ? Qu’est-ce qu’on peut lui demander ?
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-11T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-11T16:00:00.000+02:00
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Centre Social Ker Yann 42 cours J.F. Kennedy 35000 RENNES Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
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