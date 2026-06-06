Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Pièce de théâtre Marées 360 Rennes

Pièce de théâtre Marées 360 Rennes

Pièce de théâtre Marées 360 Rennes mercredi 24 juin 2026.

Lieu : 360

Adresse : 4 Bis / 6 cours des Alliés - 35000 Rennes

Ville : Rennes

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Pièce de théâtre Marées 360 Rennes Mercredi 24 juin, 20h00

Un seul-en-scène polyphonique à propos de la controverse des algues vertes qui est aussi la restitution des résultats d’un projet de recherche breton

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-24T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-24T21:30:00.000+02:00

1
 

360 4 Bis / 6 cours des Alliés – 35000 Rennes Rennes


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Rennes