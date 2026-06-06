Pièce de théâtre Marées 360 Rennes
Pièce de théâtre Marées 360 Rennes mercredi 24 juin 2026.
Pièce de théâtre Marées 360 Rennes Mercredi 24 juin, 20h00
Un seul-en-scène polyphonique à propos de la controverse des algues vertes qui est aussi la restitution des résultats d’un projet de recherche breton
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-24T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-24T21:30:00.000+02:00
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360 4 Bis / 6 cours des Alliés – 35000 Rennes Rennes
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