Pièce de théâtre Marées 360 Rennes Mercredi 24 juin, 20h00

Un seul-en-scène polyphonique à propos de la controverse des algues vertes qui est aussi la restitution des résultats d’un projet de recherche breton

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-24T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-24T21:30:00.000+02:00

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360 4 Bis / 6 cours des Alliés – 35000 Rennes Rennes



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