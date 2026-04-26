Combattre l’écran impulsif Bibliothèque Triangle Rennes Samedi 6 juin, 15h30 Ille-et-Vilaine

Juin du numérique: la vie derrière l’écran

Contre l’envie irrépressible d’ouvrir son smartphone, quelles solutions peut-on adopter ? Les médiateurs numériquent proposent un temps d’échange et de réflexion sur ce nouvel enjeu.

Ados et adultes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-06T15:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-06T17:00:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.triangle@ville-rennes.fr 02 23 62 26 93



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