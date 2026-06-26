Le langage oral 15 rue de Dinan 35000 RENNES Rennes
Le langage oral 15 rue de Dinan 35000 RENNES Rennes mardi 28 juillet 2026.
Le langage oral 15 rue de Dinan 35000 RENNES Rennes Mardi 28 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine
Mieux comprendre les difficultés d’acquisition du langage et comment le stimuler au quotidien ?
Les orthophonistes de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle de Rennes Santé Nord Saint Martin proposent un atelier gratuit pour les parents des 0-5 ans sur le thème du langage oral.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-28T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-28T16:00:00.000+02:00
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0749600698 rennes.sante.nsm@gmail.com https://medplan.fr/MSP-Rennes-Sante-Nord-Saint-Martin
15 rue de Dinan 35000 RENNES 15 rue de Dinan – Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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