Balades méditatives 2026 – mardi 28 juillet 2026 de 10h à 11h30 – Villejean kiosque Kennedy Rennes
Balades méditatives 2026 – mardi 28 juillet 2026 de 10h à 11h30 – Villejean kiosque Kennedy Rennes mardi 28 juillet 2026.
Balades méditatives 2026 – mardi 28 juillet 2026 de 10h à 11h30 – Villejean kiosque Kennedy Rennes Mardi 28 juillet, 10h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit – sur inscription (lien helloasso)
Cet été, l’association Mycélium vous invite à ralentir le rythme et prendre soin de soi, à l’occasion de nouvelles balades méditatives, au cœur du Parc des Gayeulles, de Maurepas et à Villejean.
Que vous soyez débutant·es ou initié·es, cette activité est conçue pour chacun·e s’y retrouve. Guidé·es par des professionnel·les formé·es à la pleine conscience, à la sophrologie et au yoga, vous serez accompagné·es dans une exploration douce et sensorielle, accessible à toutes et tous.
Les balades méditatives vous proposent un temps de bien-être et de répit… laissez-vous porter par cette expérience simple, accessible.
GRATUIT (sur inscription).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-28T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-28T11:30:00.000+02:00
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kiosque Kennedy 45 cours kennedy Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
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