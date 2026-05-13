ARCTIQUE La Paillette Rennes
ARCTIQUE La Paillette Rennes samedi 6 juin 2026.
ARCTIQUE La Paillette Rennes Samedi 6 juin, 16h30 5€-Majoration de 1€ le jour du spectacle
Sept personnes ont embarqué sur un bateau de croisière après avoir reçu une mystérieuse lettre. Ce bateau tout juste après son inauguration percute une plateforme pétrolière.
Sept personnes ont embarqué sur un bateau de croisière après avoir reçu une mystérieuse lettre. Ce bateau tout juste après son inauguration percute une plateforme pétrolière. Remorqué jusqu’au Groenland, les passagers s’y retrouvent de manière clandestine. Un huis clos où se rejouent toutes les tensions politiques qui traversent le Danemark et le Groenland.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-06T16:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-06T18:00:00.000+02:00
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http://la-paillette.net
La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
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