Fresque du couvent des Jacobins, Mur de la rue d’Échange, Rennes

Fresque du couvent des Jacobins 6 juin – 15 septembre Mur de la rue d’Échange Ille-et-Vilaine

Gratuit – 7j/7, 24h/24

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T00:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-15T00:00:00+02:00 – 2026-09-15T23:59:00+02:00

Destination Rennes renouvelle au M.U.R. de Rennes la direction artistique du mur du Couvent des Jacobins, dédié à l’art urbain. Il accueillera une oeuvre de l’artiste Jérôme Mesnager, réalisée du 5 au 6 juin 2026, en écho au monde du livre et de la librairie qui siégera en congrès au sein du couvent. Depuis les années 1980, Jérôme Mesnager déploie son « Homme en blanc », symbole de lumière, force et paix, sur les murs du monde entier. Il a aussi réalisé des pochettes de disque et des couvertures de livre.

Mur de la rue d’Échange 2 rue d’Échange, 35000 Rennes Rennes 35706 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Destination Rennes renouvelle au M.U.R. de Rennes la direction artistique du mur du Couvent des Jacobins, dédié à l’art urbain.

© Alain Amet