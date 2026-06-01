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Fresque du couvent des Jacobins, Mur de la rue d’Échange, Rennes

Fresque du couvent des Jacobins, Mur de la rue d’Échange, Rennes

Fresque du couvent des Jacobins, Mur de la rue d’Échange, Rennes samedi 6 juin 2026.

Lieu : Mur de la rue d’Échange

Adresse : 2 rue d'Échange, 35000 Rennes

Ville : 35706 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : mardi 15 septembre 2026

Tarif : Gratuit - 7j/7, 24h/24

Fresque du couvent des Jacobins 6 juin – 15 septembre Mur de la rue d’Échange Ille-et-Vilaine

Gratuit – 7j/7, 24h/24

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T00:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-15T00:00:00+02:00 – 2026-09-15T23:59:00+02:00

Destination Rennes renouvelle au M.U.R. de Rennes la direction artistique du mur du Couvent des Jacobins, dédié à l’art urbain. Il accueillera une oeuvre de l’artiste Jérôme Mesnager, réalisée du 5 au 6 juin 2026, en écho au monde du livre et de la librairie qui siégera en congrès au sein du couvent. Depuis les années 1980, Jérôme Mesnager déploie son « Homme en blanc », symbole de lumière, force et paix, sur les murs du monde entier. Il a aussi réalisé des pochettes de disque et des couvertures de livre.

Mur de la rue d’Échange 2 rue d’Échange, 35000 Rennes Rennes 35706 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne
Destination Rennes renouvelle au M.U.R. de Rennes la direction artistique du mur du Couvent des Jacobins, dédié à l’art urbain.

© Alain Amet

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