Exposition « Les Rencontres Photographiques de ViaSilva #09 », Parc du Thabor, Rennes

Exposition « Les Rencontres Photographiques de ViaSilva #09 » 6 juin – 28 août Parc du Thabor Ille-et-Vilaine

Gratuit – 7j/7, 24h/24

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T00:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00

Fin : 2026-08-28T00:00:00+02:00 – 2026-08-28T23:59:00+02:00

Invité dans le cadre de la 9e édition des Rencontres photographiques de ViaSilva, en collaboration avec Artic Lab, le photographe islandais Bragi Þór Jósefsson porte son regard sur ce territoire en pleine transformation. Arrivé à ViaSilva sans intention préalable, l’artiste découvre progressivement le quartier à travers ses formes, ses matières et ses rythmes. Il trouve rapidement une source d’inspiration dans les lignes des immeubles, la silhouette de la structure du métro, mais aussi dans les herbes qui émergent des brèches. Dans ses images, le végétal ne disparaît jamais mais il s’infiltre, persiste, réapparaît.Il photographie de manière intuitive à l’aide d’un drone, guidé par ce qui retient son regard. Ce n’est qu’après coup, au moment de l’édition et de l’agencement des images, qu’un récit se construit. Son travail se déploie ainsi en deux temps : la captation, puis la composition. La série se structure en chapitres, dans lesquels se dessine une histoire à l’échelle du quartier, entre présence humaine et persistance du vivant. A travers ces images, une idée persiste. Si l’homme construit et transforme, il le fait toujours sur un sol qui ne lui appartient pas tout à fait.

Parc du Thabor Parc du Thabor, Place Saint-Mélaine, Rennes, France Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne

Invité à la 9e édition des Rencontres photographiques de ViaSilva, en collaboration avec Artic Lab, le photographe islandais Bragi Þór Jósefsson porte un regard sensible sur le territoire de ViaSilva.

Chapter 2 – The First Encroachments © Bragi JÓSEFSSON