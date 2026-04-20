Journées Nationales de la Géologie Visites guidées aux Mines de la Brutz Rennes
Journées Nationales de la Géologie Visites guidées aux Mines de la Brutz Rennes samedi 6 juin 2026.
Rennes
Journées Nationales de la Géologie Visites guidées aux Mines de la Brutz
Malaunay Rennes Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Une histoire de Roche, du caillou à la charrue !
Dans le cadre des Journées Nationales de la géologie, venez découvrir le site de Teillay à la frontière de l’Ille-et-Vilaine et de la Loire Atlantique.
Au programme, découverte d’un affleurement minéralisé (chapeau de fer) en collaboration avec la Société Géologique et Minéralogique de Bretagne (SGMB) https://www.sgmb.bzh/
Puis visite du Parc Musée des Mines de la Brutz présentation d’une courte vidéo, visite du fond de mine reconstitué et transport sur le carreau à bord du train minier.
Trois départs de visite possibles 9H30 14H30 16H00
Pensez à réserver votre créneau ! .
Malaunay Rennes 35620 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 11 30 83 58
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English :
L’événement Journées Nationales de la Géologie Visites guidées aux Mines de la Brutz Rennes a été mis à jour le 2026-04-20 par CDC Bretagne Porte de Loire Communauté
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