Rennes

Journées Nationales de la Géologie Visites guidées aux Mines de la Brutz

Malaunay Rennes Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Une histoire de Roche, du caillou à la charrue !

Dans le cadre des Journées Nationales de la géologie, venez découvrir le site de Teillay à la frontière de l’Ille-et-Vilaine et de la Loire Atlantique.

Au programme, découverte d’un affleurement minéralisé (chapeau de fer) en collaboration avec la Société Géologique et Minéralogique de Bretagne (SGMB) https://www.sgmb.bzh/

Puis visite du Parc Musée des Mines de la Brutz présentation d’une courte vidéo, visite du fond de mine reconstitué et transport sur le carreau à bord du train minier.

Trois départs de visite possibles 9H30 14H30 16H00

Pensez à réserver votre créneau ! .

Malaunay Rennes 35620 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 11 30 83 58

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English :

L’événement Journées Nationales de la Géologie Visites guidées aux Mines de la Brutz Rennes a été mis à jour le 2026-04-20 par CDC Bretagne Porte de Loire Communauté