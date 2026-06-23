Hotter, drier, deadlier? An assessment of the effects of warm and dry weather anomalies on songbird vital rates in Europe OSERen, salle de conférences, RDC bât.14B, campus de Beaulieu de l’Université de Rennes Rennes
Hotter, drier, deadlier? An assessment of the effects of warm and dry weather anomalies on songbird vital rates in Europe OSERen, salle de conférences, RDC bât.14B, campus de Beaulieu de l’Université de Rennes Rennes vendredi 26 juin 2026.
Hotter, drier, deadlier? An assessment of the effects of warm and dry weather anomalies on songbird vital rates in Europe OSERen, salle de conférences, RDC bât.14B, campus de Beaulieu de l’Université de Rennes Rennes Vendredi 26 juin, 13h00 Ille-et-Vilaine
Séminaire de Amaury Thépault (PhD student, MNHN) dans le cadre du cycle de séminaires d’ECOBIO
BigBlueButton : [https://bbb.univ-rennes.fr/rooms/jfj-gse-pev-qac/join](https://bbb.univ-rennes.fr/rooms/jfj-gse-pev-qac/join)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-26T13:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-26T14:30:00.000+02:00
3
https://bbb.univ-rennes.fr/rooms/jfj-gse-pev-qac/join
OSERen, salle de conférences, RDC bât.14B, campus de Beaulieu de l’Université de Rennes 263 avenue du général Leclerc Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35703 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Journée Inspir’Actions 2026 — Numérique, emploi & orientation | Les Connectées IINAF, Centre Social Carrefour 18, Rennes 23 juin 2026
- Journée Inspir’Actions 2026 — Numérique, emploi & orientation | Les Connectées IINAF Centre Social Carrefour 18 Rennes 23 juin 2026
- Café IA : Discuter des intelligences artificielles Bibliothèque Landry Rennes 23 juin 2026
- Café IA : Discuter des intelligences artificielles Bibliothèque Landry Rennes 23 juin 2026
- Les Rencontres de la Fondation Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) Rennes 23 juin 2026