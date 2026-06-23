Hotter, drier, deadlier? An assessment of the effects of warm and dry weather anomalies on songbird vital rates in Europe OSERen, salle de conférences, RDC bât.14B, campus de Beaulieu de l’Université de Rennes Rennes vendredi 26 juin 2026.

Hotter, drier, deadlier? An assessment of the effects of warm and dry weather anomalies on songbird vital rates in Europe OSERen, salle de conférences, RDC bât.14B, campus de Beaulieu de l’Université de Rennes Rennes Vendredi 26 juin, 13h00 Ille-et-Vilaine

Séminaire de Amaury Thépault (PhD student, MNHN) dans le cadre du cycle de séminaires d’ECOBIO

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-26T13:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-26T14:30:00.000+02:00

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OSERen, salle de conférences, RDC bât.14B, campus de Beaulieu de l’Université de Rennes 263 avenue du général Leclerc Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35703 Ille-et-Vilaine



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