Journée Inspir’Actions 2026 — Numérique, emploi & orientation | Les Connectées IINAF, Centre Social Carrefour 18, Rennes
Journée Inspir’Actions 2026 — Numérique, emploi & orientation | Les Connectées IINAF, Centre Social Carrefour 18, Rennes mardi 23 juin 2026.
Journée Inspir’Actions 2026 — Numérique, emploi & orientation | Les Connectées IINAF Mardi 23 juin, 10h00 Centre Social Carrefour 18 Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-23T10:00:00+02:00 – 2026-06-23T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-23T10:00:00+02:00 – 2026-06-23T16:00:00+02:00
La 3ème édition de la Journée Inspir’Actions se tiendra le Mardi 23 juin 2026, de 10h à 16h, à l’ARCS – Carrefour 18, à Rennes.
Organisé par l’association Les Connecté.e.s IINAF, cet événement gratuit et ouvert à tous rassemble chaque année curieux.ses, étudiant.e.s, personnes en reconversion et professionnel.le.s autour du numérique et des opportunités d’insertion.
Pour qui ?
Toute personne souhaitant explorer le numérique, trouver une formation, changer de voie, ou simplement s’inspirer — quel que soit son âge ou son parcours.
Au programme :
• Ateliers pratiques animés par des professionnel.le.s :
IA, Initiation à la Programmation, VR, Cybersécurité, Création Numérique, Audiovisuel, Montage et Démontage d’ordinateurs, Table Ronde, Escape Game, Temps d’échange
• Témoignages de parcours inspirants dans des secteurs variés
• Rencontres avec des recruteurs, des organismes de formation et des associations d’accompagnement
• Ambiance conviviale, inclusive, sans jargon ni prérequis
Lieu : ARCS – Carrefour 18, Rennes (accessible en transports en commun)
Date : Mardi 23 juin 2026
Horaires : 10h – 16h
Tarif : Gratuit — inscription conseillée pour organiser votre accueil
https://forms.gle/SfXnK5kjPkniJVr96
Des créneaux dédiés peuvent être réservés pour les groupes accompagnés (associations, lycées, organismes de formation). Contactez-nous à contact@lesconnectees.org
À propos de l’association :
Les Connecté.e.s IINAF est une association rennaise engagée pour l’inclusion numérique et l’accès à l’emploi dans le secteur du numérique.
06 52 02 26 19 | www.lesconnectees.org | lesconnectees.iinaf@gmail.com
Centre Social Carrefour 18 Centre Social Carrefour 18, Rue d’Espagne, Rennes, France Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 06 52 02 26 19 »}, {« type »: « link », « value »: « http://lesconnectees.org »}, {« type »: « email », « value »: « lesconnectees.iinaf@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/SfXnK5kjPkniJVr96 »}] [{« link »: « https://forms.gle/SfXnK5kjPkniJVr96 »}, {« link »: « mailto:contact@lesconnectees.org »}, {« link »: « http://www.lesconnectees.org »}, {« link »: « mailto:lesconnectees.iinaf@gmail.com »}]
La 3ème édition de la Journée Inspir’Actions autour du numérique aura lieu Mardi 23 juin 2026 de 10h à 16h, à l’ARCS – Carrefour 18 à Rennes. Organisé par Les Connectées IINAF, gratuit, ouvert à tous. informatique numérique
Les Connectées IINAF
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