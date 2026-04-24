Transfiguration Théâtre du Vieux Saint-Étienne Rennes 5 et 6 mai Ille-et-Vilaine

12€ Tarif plein • 10€ Tarif réduit (moins de 30 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux) • 4€ Tarif Sortir ! (sur présentation de la carte)

Avec Transfiguration, il transforme son corps en matière vivante, en quête du visage profond de l’humanité.

Biologiste de formation, Olivier de Sagazan se tourne vers la peinture et la sculpture en 1987, activité qu’il n’a cessé de pratiquer depuis. Il y développe une pratique hybride intégrant peinture, sculpture et performance pour créer une œuvre ou l’art et la vie sont inséparables.

De sa passion de donner vie à la matière est née l’idée de recouvrir son propre corps d’argile afin d’observer « l’objet » qui en résulte. Une expérience qui a donné lieu, en 1998, à la création du solo Transfiguration. Jouée plus de 400 fois à travers le monde, cette performance est le récit d’un peintre-sculpteur obsédé par l’idée de donner vie à son œuvre et qui, dans un geste désespéré, jette son corps dans la bataille pour se faire sculpture vivante. Le corps devient une toile se transformant par couches d’argile successives, le peintre devient un danseur. À travers ces défigurations troublantes et émouvantes, nous assistons à la tentative éperdue d’une humanité à la recherche de son vrai visage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-05T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-06T21:00:00.000+02:00

1

https://www.lestombeesdelanuit.com/spectacles/transfiguration/

Théâtre du Vieux Saint-Étienne 14 rue d’Échange 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

