VRAI DE VRAI — FESTIVAL, Cinéma du TNB, Rennes

VRAI DE VRAI — FESTIVAL 24 – 26 avril Cinéma du TNB Ille-et-Vilaine

Entrée libre sur présentation d’un billet (billetterie sur site ou billetterie en ligne T-N-B.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T17:15:00+02:00 – 2026-04-24T22:30:00+02:00

Fin : 2026-04-26T13:30:00+02:00 – 2026-04-26T18:30:00+02:00

Le Cinéma du TNB présente la 10e édition du festival Vrai de Vrai porté par l’association rennaise Comptoir du Doc.

Comptoir du Doc est une association de diffusion et de promotion du cinéma documentaire. Chaque année, elle propose plus d’une centaine de séances, des ateliers d’initiation au cinéma documentaire,des rencontres avec des cinéastes et des tables rondes. Les adhérent·es peuvent aussi s’investir chaque année dans les différents groupes de programmation pour visionner, discuter, sélectionner les films, accueillir les cinéastes et animer les séances.

Découvrez le programme détaillé sur le site de Comptoir du Doc https://comptoirdudoc.org/evenements/

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.t-n-b.fr/programmation/cinema/festival-vrai-de-vrai-2026 »}] [{« link »: « https://comptoirdudoc.org/evenements/ »}]

Festival de films documentaires porté par Comptoir du doc festival documentaire