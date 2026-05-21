Les Rencontres de la Fondation Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) Rennes Mardi 23 juin, 17h45 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Agir ensemble pour un futur désirable

Rendez-vous incontournable du réseau, l’Assemblée générale de la Fondation devient cette année « Les Rencontres de la Fondation » : un nouveau nom traduisant une ambition renforcée de rassembler, favoriser les échanges et développer les synergies entre les mondes académique et socio-économique.

**AU PROGRAMME**

**> Une conférence inspirante**

Animée par Pascale Senellart

_Physicienne, Directrice de Recherche CNRS, Coordinatrice de Quantum Paris Saclay & Conseillère scientifique Quandela_

**« Nouvelle technologie du quantique, concepts et impacts dans nos sociétés »**

_Une plongée accessible et inspirante au cœur des enjeux scientifiques qui façonnent déjà le monde de demain._

_Cette soirée mettra également à l’honneur les initiatives et actions soutenues par la Fondation grâce à l’engagement de l’ensemble de notre communauté :_

**> Tables rondes**

* _« Vos dons en actions : paroles de bénéficiaires »_

* _« La Fondation, un outil sur mesure au service du territoire »_

**> Perspectives 2030**

_La rencontre se prolongera autour d’un cocktail dînatoire à partir de 20h._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-23T17:45:00.000+02:00

Fin : 2026-06-23T21:30:00.000+02:00

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https://fondation.univ-rennes.fr/les-rencontres-de-la-fondation-2026?utm_campaign=384571581-Fondation&utm_medium=email&_hsmi=2&utm_content=2&utm_source=hs_email#p-4632

Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) 263 avenue du Général Leclerc 35000 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine



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