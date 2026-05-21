Les Rencontres de la Fondation Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) Rennes
Les Rencontres de la Fondation Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) Rennes mardi 23 juin 2026.
Les Rencontres de la Fondation Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) Rennes Mardi 23 juin, 17h45 Ille-et-Vilaine
Sur inscription
Agir ensemble pour un futur désirable
Rendez-vous incontournable du réseau, l’Assemblée générale de la Fondation devient cette année « Les Rencontres de la Fondation » : un nouveau nom traduisant une ambition renforcée de rassembler, favoriser les échanges et développer les synergies entre les mondes académique et socio-économique.
**AU PROGRAMME**
**> Une conférence inspirante**
Animée par Pascale Senellart
_Physicienne, Directrice de Recherche CNRS, Coordinatrice de Quantum Paris Saclay & Conseillère scientifique Quandela_
**« Nouvelle technologie du quantique, concepts et impacts dans nos sociétés »**
_Une plongée accessible et inspirante au cœur des enjeux scientifiques qui façonnent déjà le monde de demain._
_Cette soirée mettra également à l’honneur les initiatives et actions soutenues par la Fondation grâce à l’engagement de l’ensemble de notre communauté :_
**> Tables rondes**
* _« Vos dons en actions : paroles de bénéficiaires »_
* _« La Fondation, un outil sur mesure au service du territoire »_
**> Perspectives 2030**
_La rencontre se prolongera autour d’un cocktail dînatoire à partir de 20h._
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-23T17:45:00.000+02:00
Fin : 2026-06-23T21:30:00.000+02:00
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https://fondation.univ-rennes.fr/les-rencontres-de-la-fondation-2026?utm_campaign=384571581-Fondation&utm_medium=email&_hsmi=2&utm_content=2&utm_source=hs_email#p-4632
Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) 263 avenue du Général Leclerc 35000 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine
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