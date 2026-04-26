Café IA : Discuter des intelligences artificielles Bibliothèque Landry Rennes
Café IA : Discuter des intelligences artificielles Bibliothèque Landry Rennes mardi 23 juin 2026.
Café IA : Discuter des intelligences artificielles Bibliothèque Landry Rennes Mardi 23 juin, 17h00 Ille-et-Vilaine
Intelligence Artificielle
Les enjeux de l’intelligence artificielle peuvent être compris au même titre que les autres technologies numériques. Ce rendez-vous invite à découvrir les coulisses de l’I.A. afin de mieux l’appréhender et mieux l’utiliser.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-23T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-23T18:00:00.000+02:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.landry@ville-rennes.fr 02 23 62 26 39
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