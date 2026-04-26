Café IA : Discuter des intelligences artificielles Bibliothèque Landry Rennes Mardi 23 juin, 17h00

Intelligence Artificielle

Les enjeux de l’intelligence artificielle peuvent être compris au même titre que les autres technologies numériques. Ce rendez-vous invite à découvrir les coulisses de l’I.A. afin de mieux l’appréhender et mieux l’utiliser.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-23T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-23T18:00:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.landry@ville-rennes.fr 02 23 62 26 39



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