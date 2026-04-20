Journée Inspir’Actions 2026 — Numérique, emploi & orientation | Les Connectées IINAF Centre Social Carrefour 18 Rennes Mardi 23 juin, 10h00 Ille-et-Vilaine

La 3ème édition de la Journée Inspir’Actions autour du numérique aura lieu Mardi 23 juin 2026 de 10h à 16h, à l’ARCS – Carrefour 18 à Rennes. Organisé par Les Connectées IINAF, gratuit, ouvert à tous.

La 3ème édition de la Journée Inspir’Actions se tiendra le Mardi 23 juin 2026, de 10h à 16h, à l’ARCS – Carrefour 18, à Rennes.

Organisé par l’association Les Connecté.e.s IINAF, cet événement gratuit et ouvert à tous rassemble chaque année curieux.ses, étudiant.e.s, personnes en reconversion et professionnel.le.s autour du numérique et des opportunités d’insertion.

Pour qui ?

Toute personne souhaitant explorer le numérique, trouver une formation, changer de voie, ou simplement s’inspirer — quel que soit son âge ou son parcours.

Au programme :

• Ateliers pratiques animés par des professionnel.le.s :

IA, Initiation à la Programmation, VR, Cybersécurité, Création Numérique, Audiovisuel, Montage et Démontage d’ordinateurs, Table Ronde, Escape Game, Temps d’échange

• Témoignages de parcours inspirants dans des secteurs variés

• Rencontres avec des recruteurs, des organismes de formation et des associations d’accompagnement

• Ambiance conviviale, inclusive, sans jargon ni prérequis

Lieu : ARCS – Carrefour 18, Rennes (accessible en transports en commun)

Date : Mardi 23 juin 2026

Horaires : 10h – 16h

Tarif : Gratuit — inscription conseillée pour organiser votre accueil

[https://forms.gle/SfXnK5kjPkniJVr96](https://forms.gle/SfXnK5kjPkniJVr96)

Des créneaux dédiés peuvent être réservés pour les groupes accompagnés (associations, lycées, organismes de formation). Contactez-nous à [contact@lesconnectees.org](mailto:contact@lesconnectees.org)

À propos de l’association :

Les Connecté.e.s IINAF est une association rennaise engagée pour l’inclusion numérique et l’accès à l’emploi dans le secteur du numérique.

06 52 02 26 19 | www.lesconnectees.org | [lesconnectees.iinaf@gmail.com](mailto:lesconnectees.iinaf@gmail.com)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-23T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-23T16:00:00.000+02:00

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06 52 02 26 19 http://lesconnectees.org lesconnectees.iinaf@gmail.com https://forms.gle/SfXnK5kjPkniJVr96

Centre Social Carrefour 18 Centre Social Carrefour 18, Rue d’Espagne, Rennes, France Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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