Bal du quartier centre, association la tour d’auvergne, Rennes
Bal du quartier centre, association la tour d’auvergne, Rennes vendredi 26 juin 2026.
Bal du quartier centre Vendredi 26 juin, 14h00 association la tour d’auvergne Ille-et-Vilaine
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T17:00:00+02:00
L’association la Tour d’Auvergne et la Maison des Ainés et des Aidants vous propose un moment de convivialité dansant.
Ouvert à toutes et tous, même à ceux qui n’aiment pas danser mais ont envie de moments partagés.
Possibilité de venir sans s’inscrire.
association la tour d’auvergne 8, passage du couëdic 35000 rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne
Musique, parquet pour danser, gourmandises et rafraichissement
asso la TA
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Journée de l’Europe de l’Université de Rennes – 2ème édition INSA Rennes Rennes 1 juin 2026
- FEMME SOURCE- Exposition de peinture- Christelle COURTAY, Orangerie du Thabor, Rennes 1 juin 2026
- FEMME SOURCE- Exposition de peinture- Christelle COURTAY Orangerie du Thabor Rennes 1 juin 2026
- Tri-troc mobile, Place Hoche Rennes 1 juin 2026
- Tri-troc mobile, Place de Prague, face au n°1 de la rue de La Tisza Rennes 1 juin 2026