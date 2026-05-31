Bal du quartier centre, association la tour d’auvergne, Rennes

Bal du quartier centre Vendredi 26 juin, 14h00 association la tour d’auvergne Ille-et-Vilaine

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T17:00:00+02:00

L’association la Tour d’Auvergne et la Maison des Ainés et des Aidants vous propose un moment de convivialité dansant.

Ouvert à toutes et tous, même à ceux qui n’aiment pas danser mais ont envie de moments partagés.

Possibilité de venir sans s’inscrire.

association la tour d’auvergne 8, passage du couëdic 35000 rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Musique, parquet pour danser, gourmandises et rafraichissement

asso la TA