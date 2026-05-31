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Bal du quartier centre, association la tour d’auvergne, Rennes

Bal du quartier centre, association la tour d’auvergne, Rennes

Bal du quartier centre, association la tour d’auvergne, Rennes vendredi 26 juin 2026.

Lieu : association la tour d'auvergne

Adresse : 8, passage du couëdic 35000 rennes

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Tarif : entrée libre

Bal du quartier centre Vendredi 26 juin, 14h00 association la tour d’auvergne Ille-et-Vilaine

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T17:00:00+02:00

L’association la Tour d’Auvergne et la Maison des Ainés et des Aidants vous propose un moment de convivialité dansant.
Ouvert à toutes et tous, même à ceux qui n’aiment pas danser mais ont envie de moments partagés.
Possibilité de venir sans s’inscrire.

association la tour d’auvergne 8, passage du couëdic 35000 rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne
Musique, parquet pour danser, gourmandises et rafraichissement

asso la TA

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