Séminaire « Management et Santé » EHESP – École des hautes études en santé publique Rennes
Séminaire « Management et Santé » EHESP – École des hautes études en santé publique Rennes jeudi 25 juin 2026.
Séminaire « Management et Santé » EHESP – École des hautes études en santé publique Rennes Jeudi 25 juin, 12h00 Ille-et-Vilaine
EHESP salle D7 et lien Teams transmis ultérieurement
Organisé en partenariat avec l’EHESP
Le prochain séminaire « Management et Santé », organisé en partenariat avec l’EHESP, se tiendra le jeudi 25 juin de 12h à 13h30 en format hybride (présentiel à l’EHESP en salle D7 et en ligne).
Ce temps d’échange sera l’occasion de découvrir et discuter autour de deux présentations :
**Dans le champ de l’innovation sociale, Qui s’instruit sans agir, laboure sans semer : essai scientifique sur un parcours de recherche-intervention**
Pénélope Codello (EHESP – Université de Rennes)
**Product labelling for healthier choice (alcohol warnings)**
Louise Perche (EHESP – Université de Rennes)
Jacques-François Diouf (IGR-IAE Rennes & CREM – Université de Rennes)
Gloria Dossou (Université de Lille)
Raphaël Furon (EHESP – Université de Rennes)
Oulmann Zerhouni (Université de Rouen Normandie)
Karine Gallopel-Morvan (EHESP – Université de Rennes)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-25T12:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-25T13:30:00.000+02:00
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corentin.le-bot@ehesp.fr rozenn.perrigot@univ-rennes.fr
EHESP – École des hautes études en santé publique 15 Av. du Professeur Léon Bernard, 35043 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
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