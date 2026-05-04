Séminaire « Management et Santé » EHESP – École des hautes études en santé publique Rennes Jeudi 25 juin, 12h00 Ille-et-Vilaine

EHESP salle D7 et lien Teams transmis ultérieurement

Organisé en partenariat avec l’EHESP

Le prochain séminaire « Management et Santé », organisé en partenariat avec l’EHESP, se tiendra le jeudi 25 juin de 12h à 13h30 en format hybride (présentiel à l’EHESP en salle D7 et en ligne).

Ce temps d’échange sera l’occasion de découvrir et discuter autour de deux présentations :

**Dans le champ de l’innovation sociale, Qui s’instruit sans agir, laboure sans semer : essai scientifique sur un parcours de recherche-intervention**

Pénélope Codello (EHESP – Université de Rennes)

**Product labelling for healthier choice (alcohol warnings)**

Louise Perche (EHESP – Université de Rennes)

Jacques-François Diouf (IGR-IAE Rennes & CREM – Université de Rennes)

Gloria Dossou (Université de Lille)

Raphaël Furon (EHESP – Université de Rennes)

Oulmann Zerhouni (Université de Rouen Normandie)

Karine Gallopel-Morvan (EHESP – Université de Rennes)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-25T12:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-25T13:30:00.000+02:00

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corentin.le-bot@ehesp.fr rozenn.perrigot@univ-rennes.fr

EHESP – École des hautes études en santé publique 15 Av. du Professeur Léon Bernard, 35043 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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