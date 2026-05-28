Grande Braderie de Rennes 2026 Centre-ville de Rennes Rennes
Grande Braderie de Rennes 2026 Centre-ville de Rennes Rennes mercredi 24 juin 2026.
Grande Braderie de Rennes 2026 Centre-ville de Rennes Rennes Mercredi 24 juin, 09h00
La Grande Braderie de Rennes revient le mercredi 24 juin pour sa 55ᵉ édition. Commerçants, vide-greniers, village sportif, foodtruck, friperie et artisans animeront le centre-ville toute la journée
La Grande Braderie de Rennes 2026 – Mercredi 24 juin, de 9h à 19h
La Grande Braderie de Rennes fera son grand retour le mercredi 24 juin 2026 pour sa 55ᵉ édition. Organisé par Le Carré Rennais, cet événement emblématique investira le centre-ville de 9 h à 19 h et réunira commerçants, exposants, artisans, créateurs et chineurs dans une ambiance festive et conviviale.
Tout au long de la journée, plusieurs espaces thématiques animeront le cœur de Rennes : la place friperie place Hoche, le village sportif place de la Mairie, la place gourmande place du Parlement, le vide-greniers autour du Parlement ainsi que l’espace artisans et créateurs place Saint-Sauveur et dans les rues alentour. Les commerçants rennais sortiront également leurs étals dans les rues pour proposer de nombreuses bonnes affaires.
Véritable rendez-vous populaire et incontournable du début d’été, la Grande Braderie attire chaque année plusieurs dizaines de milliers de visiteurs venus profiter d’une journée de shopping, de découvertes et d’animations au cœur de la capitale bretonne.
Evènement soutenu par la Ville de Rennes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-24T09:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-24T19:00:00.000+02:00
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Centre-ville de Rennes rennes Rennes Ille-et-Vilaine
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