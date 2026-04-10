Cap Confiance – Valoriser ses capacités – du 28/05 au 5/06/2026 Agence RENNES CENTRE Rennes
Cap Confiance – Valoriser ses capacités – du 28/05 au 5/06/2026 Agence RENNES CENTRE Rennes jeudi 28 mai 2026.
Cap Confiance – Valoriser ses capacités – du 28/05 au 5/06/2026 Agence RENNES CENTRE Rennes Jeudi 28 mai, 09h00 Ille-et-Vilaine
1 parcours, 5 ateliers de 3 heures du 28/05/2026 au 05/06/2026 Dans les locaux de Cap emploi.
1 parcours, 5 ateliers de 3 heures du 28/05/2026 au 05/06/2026 Dans les locaux de Cap emploi. Quelques prérequis : Être reconnu en situation de handicap ou avec des démarches de reconnaissance en cours Être disponible sur les temps de parcours Objectifs : Accepter le changement Renforcer la confiance en soi Outiller à la gestion du stress Identifier ses capacités et ses forces (en termes de fonctionnement) Optimiser son organisation Dates des ateliers – 28 mai de 9h à 12h – 29 mai de 9h à 12h –
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-28T09:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-28T12:00:00.000+02:00
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https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/630801
Agence RENNES CENTRE 35000 Rennes Bréquigny Rennes 35001 Ille-et-Vilaine
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