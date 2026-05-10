Tour de France de l’Agence de l’Innovation en Santé – Rennes EHESP – École des hautes études en santé publique Rennes Jeudi 28 mai, 09h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre, sur inscription

Journée consacrée au thème « Anticipation des Crises sanitaires : L’Innovation en Première Ligne »,

Le Tour de France de l’innovation en santé fait étape en Bretagne sur le thème : « Anticipation des Crises sanitaires : L’innovation en première ligne », avec l’ambition de replacer l’innovation au cœur de la stratégie de préparation et de réponse aux crises sanitaires.

Cette étape aura lieu le **jeudi 28 mai 2026 à l’EHESP, 15 avenue du Professeur Léon-Bernard, à Rennes.**

Organisé avec Atlanpole Biothérapies, la DREETS et la DRARI Bretagne, l’Agence régionale de santé Bretagne, Biotech Santé Bretagne, BPI France, le Campus Innovation de l’Université de Rennes et l’EHESP, cet événement vise à rassembler les acteurs publics et privés pour renforcer la recherche, le développement et la production de contre-mesures médicales dans une approche proactive et collaborative face aux enjeux des maladies infectieux émergentes et menaces NRBC. L’objectif est d’identifier des leviers concrets pour anticiper, analyser et agir efficacement, en s’appuyant sur les avancées technologiques.

[**Programme et inscription**](https://admin.eventdrive.com/fr/anticiper-les-crises-sanitaires-linnovation-en-premiere-ligne)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-28T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-28T16:30:00.000+02:00

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https://admin.eventdrive.com/fr/anticiper-les-crises-sanitaires-linnovation-en-premiere-ligne/website/registrationforms/0/119624/5e8c801927afa12da27d2bdfd3cedd457a65afed3a4c33ef7fea32e28eb35fb9

EHESP – École des hautes études en santé publique 15 Av. du Professeur Léon Bernard, 35043 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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