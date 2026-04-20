[Rennes] « Atelier Jeu de rôle – Adaptation au Changement Climatique » Maison de la Consommation et de l’Environnement, 48 Bd Magenta, 35000 Rennes Rennes Lundi 11 mai, 17h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription

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Le lundi 11 mai 2026, de 17h à 19h

MCE, 48 Bd Magenta, 35000 Rennes

Gratuit, sur inscription Nombre de participants : entre 10 et 25.

Lien d’Inscription : [https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-jeu-de-role-adaptation-au-changement-climatique-1986519723970?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=ebdsshcopyurl](https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-jeu-de-role-adaptation-au-changement-climatique-1986519723970?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=ebdsshcopyurl)

« Atelier Jeu de rôle – Adaptation au Changement Climatique »

Un atelier Mobilisation Adaptation avec l’objectif de généraliser dans la population le « réflexe Adaptation » face au Changement Climatique, pour placer l’adaptation au cœur du débat public et faire collectivement les meilleurs choix possibles.

En 2h, l’atelier délivre les principaux messages sur l’adaptation de façon ludique et participative, et invite à s’engager dans la démarche d’adaptation de son territoire ou de son entreprise. Il est basé sur un jeu de rôles qui dure plus de la moitié de l’atelier et permet de s’immerger dans un cas concret et emblématique d’adaptation, inspiré de faits réels.

Les grands enseignements sur l’adaptation sont ensuite dégagés à partir de ce cas concret : anticiper plutôt que subir, se concerter et faire des choix collectifs, éviter de mal faire et chercher à bien faire, s’engager sur une trajectoire de transformation.

À la fin de l’atelier, le guide des AdACC sur l’adaptation au changement climatique en format BD est offert à chaque personne participante. Ce guide reprend les notions vues pendant l’atelier en les approfondissant.

L’atelier Mobilisation Adaptation a précisément été créé pour inciter toutes les parties prenantes à participer au débat tout en partageant un socle de connaissances communes. Cette mobilisation massive est d’ailleurs l’un des « grands principes stratégiques » du PNACC 3 (Plan National d’Adaptation au Changement Climatique), qui ambitionne de « créer un réflexe de l’adaptation dans tous les pans de la société » et de « généraliser la culture de l’adaptation ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-11T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-11T19:00:00.000+02:00

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Maison de la Consommation et de l’Environnement, 48 Bd Magenta, 35000 Rennes 48 Bd Magenta, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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