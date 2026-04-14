, Campus de Beaulieu – ISCR – Bat. 10 B – Amphi Grandjean, Rennes
, Campus de Beaulieu – ISCR – Bat. 10 B – Amphi Grandjean, Rennes lundi 11 mai 2026.
Lundi 11 mai, 11h00 Campus de Beaulieu – ISCR – Bat. 10 B – Amphi Grandjean Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-11T11:00:00+02:00 – 2026-05-11T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-11T11:00:00+02:00 – 2026-05-11T12:00:00+02:00
Campus de Beaulieu – ISCR – Bat. 10 B – Amphi Grandjean Rennes Rennes Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://iscr.univ-rennes.fr/ »}, {« link »: « https://faculty.ndhu.edu.tw/~cwl/index.files/About_the_boss.htm »}, {« link »: « https://ged.univ-rennes1.fr/nuxeo/site/esupversions/7b7ffb35-e84a-4068-a932-ea862466c726 »}, {« link »: « https://iscr.univ-rennes.fr/jean-yves-saillard »}, {« link »: « mailto:jean-yves.saillard@univ-rennes.fr »}]
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