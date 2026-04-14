, Campus de Beaulieu – ISCR – Bat. 10 B – Amphi Grandjean, Rennes

Lundi 11 mai, 11h00 Campus de Beaulieu – ISCR – Bat. 10 B – Amphi Grandjean Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-11T11:00:00+02:00 – 2026-05-11T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-11T11:00:00+02:00 – 2026-05-11T12:00:00+02:00

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