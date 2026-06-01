« Les Sarah sont dans la place », vous proposent Place Sarah Bernhardt Rennes Jeudi 25 juin, 12h30 Ille-et-Vilaine

‍♀️ ‍♀️ ‍♂️ Faisons vivre la place Sarah Bernhardt à Bréquigny ! ‍♂️ ‍♂️ ‍♀️

**Déjeunons ensemble, toutes et tous.**

Rendons les femmes plus visibles dans toutes leurs diversités, à l’image de notre quartier.

Prenons le temps d’échanger, de partager et de donner la parole à chacune et chacun.

**Retrouvons-nous Place Sarah Bernhardt, le jeudi 25 juin 2026**

**de 12h30 à 14h00**

Chacun.e apporte son pique-nique ou achète son repas aux étals du marché.

Pour une place vivante, une place partagée, nous vous attendons nombreuses et nombreux.

**Au plaisir de notre rencontre.**

**Ouvert à toutes et tous.**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-25T12:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-25T14:00:00.000+02:00

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lessarahsdlp@gmail.com

Place Sarah Bernhardt Square Sarah Bernhardt rennes Bréquigny Rennes 35032 Ille-et-Vilaine



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