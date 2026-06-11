Repas partagé et après-midi jeux Square La Touche Rennes Jeudi 25 juin, 12h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sans inscription

Et si on profitait du soleil pour se retrouver ? La Maison de Quartier La Touche vous invite à un repas partagé ! Chacun·e apporte sa gamelle ! Après le repas, place aux jeux !

Et si on profitait du soleil pour se retrouver ? La Maison de Quartier La Touche vous invite à un repas partagé au Parc de la Touche le jeudi 25 juin, à 12h30 ! Chacun·e apporte sa gamelle, son sandwich, sa salade ou son dessert, et on partage un moment ensemble. Après le repas, place aux jeux : palet, bingo, et bonne humeur au programme ! Gratuit et ouvert à toutes et tous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-25T12:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-25T16:00:00.000+02:00

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http://www.mqlt.fr 0299544512 contact@mqlt.fr

Square La Touche 11 rue Maréchal Lyautey, RENNES 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35033 Ille-et-Vilaine



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