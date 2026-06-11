Analysis and Research Activities at the LERES Microbiology Unit OSERen, salle de conférences, RDC bât.14B, campus de Beaulieu de l’Université de Rennes Rennes vendredi 12 juin 2026.

Analysis and Research Activities at the LERES Microbiology Unit OSERen, salle de conférences, RDC bât.14B, campus de Beaulieu de l’Université de Rennes Rennes Vendredi 12 juin, 13h00 Ille-et-Vilaine

Séminaire de Anne GERARD and Pierre LE CANN (EHESP) dans le cadre du cycle de séminaires d’ECOBIO

BBB : [https://bbb.univ-rennes.fr/rooms/jfj-gse-pev-qac/join](https://bbb.univ-rennes.fr/rooms/jfj-gse-pev-qac/join)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-12T13:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-12T14:30:00.000+02:00

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OSERen, salle de conférences, RDC bât.14B, campus de Beaulieu de l’Université de Rennes 263 avenue du général Leclerc Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35703 Ille-et-Vilaine



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