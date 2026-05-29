Bienvenue à La Criée, 40 ans de création et bien plus encore ! La Criée centre d’art contemporain Rennes

Entre juin et décembre 2026, La Criée centre d’art contemporain fête ses 40 ans de création et vous invite à « Bienvenue à La Criée », une exposition et une programmation pleines de découvertes et de redécouvertes, qui rassemblera une centaine d’artistes.

Pour « Bienvenue à La Criée », le centre d’art passe commande d’œuvres murales à 14 artistes. Tous et toutes exposent à La Criée pour la première fois, cependant le centre d’art a déjà collaboré avec beaucoup d’entre elles et eux pour des résidences, des publications, etc. La Criée rend ainsi visible dans ses murs des complicités et aventures qui se sont développées à l’extérieur. Toujours curieuse, elle invite également des artistes avec lesquel·les elle n’a encore jamais travaillé.

Les artistes sont invité·es à réaliser une œuvre en prenant appui sur l’histoire du centre d’art, qu’il s’agisse d’une histoire réelle ou inventée, passée ou à venir.

Les œuvres sont présentées selon un dispositif inédit de panneaux mobiles. Ce dernier permet à chacune de composer sa propre exposition, laissant la possibilité à des milliers de compositions différentes d’advenir.

Plus encore, l’espace de La Criée se transforme en salon d’ami·es. Les visiteurs et visiteuses sont invité·es à venir lire, écouter, palabrer, prendre leur temps. Pensés avec la complicité du designer Guénolé Jezequel, dans un souci de sobriété et de réemploi, différents îlots, confortables et accueillants occupent l’espace : on peut ainsi écouter les histoires de La Criée racontées par les artistes, partenaires, visiteurs et visiteuses qu’elle a accueilli·es, mais aussi déposer les siennes. On peut également consulter les livres édités par La Criée et qui ont nourri sa programmation, confortablement installé dans des canapés ou sur un tapis.

Plus encore, La Criée imagine « Rejouer La Criée », un jeu de plateau qui éclaire son histoire foisonnante et les nombreuses expositions et œuvres produites depuis 1986. Conçu en dialogue avec le collectif d’artistes rennais composé de Léa Bénétou, Fanny Martel, Yann Baïzid, Rejouer La Criée est un outil de médiation ludique et un objet artistique. Il permet à toutes et tous, petites comme grandes, de créer sa propre exposition en miniature et de découvrir 40 ans d’histoire de l’art et de création.

Plus encore, La Criée se transforme en place des fêtes. Les mobiliers qui composent « Bienvenue à La Criée » étant mobiles et mouvants, l’espace se reconfigure pour accueillir une programmation évènementielle que le centre d’art a à cœur de construire avec des lieux complices, comme le festival Les Tombées de la nuit, le festival (Under)ground (collectif Fair-e – CCRNB) ou encore l’Édulab Pasteur.

Un week-end festif d’ouverture, du vendredi 12 au dimanche 14 juin, démarrera en musique et bingo la programmation événementielle.

Enfin, un riche programme de visites – contées, gustatives ou encore divinatoires –, de rencontres et d’ateliers complète cette programmation anniversaire.

« Bienvenue à La Criée » permet de découvrir les multiples facettes du centre d’art : un lieu un lieu où l’art se fabrique autant qu’il se partage et qui, tout au long de l’année, présente des expositions dans et hors ses murs, organise des événements, publie des livres et des revues et accompagne des artistes dans la production de nouvelles œuvres, leurs travaux de recherche et leurs expérimentations.

Soyez toutes et tous les bienvenu·es !