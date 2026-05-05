La Breq Braderie – 2ème édition ! jardin des vikings Rennes
La Breq Braderie – 2ème édition ! jardin des vikings Rennes samedi 30 mai 2026.
La Breq Braderie – 2ème édition ! jardin des vikings Rennes Samedi 30 mai, 08h00 Ille-et-Vilaine
Entrée libre
La MJC organise la Breq Braderie (2ème édition) le 30 mai, de 8h à 18h, au Square des Vikings, 35200 Rennes.
Cet événement est ouvert à tous !
Vous souhaitez tenir un stand ?
Les inscriptions sont possibles par téléphone au 02 99 51 61 70 ou directement sur place au 5 rue de Suède, 35200 Rennes.
Venez vendre, chiner et partager un moment convivial dans le quartier !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-30T08:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-30T18:00:00.000+02:00
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0299516170 mjcmaisondesuede@gmail.com
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