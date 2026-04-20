OBJET LITTÉRAIRE NON IDENTIFIÉ – Bertrand Belin Théâtre National de Bretagne Rennes Vendredi 29 mai, 18h30 Ille-et-Vilaine

Tarif 12€ / Tarif Carte Sortir ! 5,50€

Festival Transforme – Rennes 2026, de la Fondation d’Entreprise Hermès Improvisation de Bertrand Belin.

Festival Transforme – Rennes 2026, dans le cadre de « Entre vos mains » de Marc Lainé.

Improvisation de Bertrand Belin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-29T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-29T19:10:00.000+02:00

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https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4174

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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