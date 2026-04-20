Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

OBJET LITTÉRAIRE NON IDENTIFIÉ – Bertrand Belin Théâtre National de Bretagne Rennes

OBJET LITTÉRAIRE NON IDENTIFIÉ – Bertrand Belin Théâtre National de Bretagne Rennes vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Théâtre National de Bretagne

Adresse : 1, rue saint-hélier

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

OBJET LITTÉRAIRE NON IDENTIFIÉ – Bertrand Belin Théâtre National de Bretagne Rennes Vendredi 29 mai, 18h30 Ille-et-Vilaine

Tarif 12€ / Tarif Carte Sortir ! 5,50€

Festival Transforme – Rennes 2026, de la Fondation d’Entreprise Hermès Improvisation de Bertrand Belin.

Festival Transforme – Rennes 2026, dans le cadre de « Entre vos mains » de Marc Lainé.
Improvisation de Bertrand Belin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-29T18:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-29T19:10:00.000+02:00

1
 https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4174

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)