[Rennes] Bab’el Dañs et la TROUPE CITOYENNE : temps festif Centre social Carrefour 18, 7 Rue d’Espagne, 35200 Rennes Rennes Mercredi 20 mai, 17h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

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Ce parcours cheminera vers un temps festif associatif organisé par Langophonie au Centre social Carrefour 18, où la Troupe Citoyenne rejoindra Bab’el Dañs (DJ set, batterie, danse) pour danser la diversité culturelle et faire émerger un corps collectif dans la ville, relié par la danse, la fête et les cultures qui se rencontrent et dialoguent

Dans le cadre de Rennes au Pluriel, la Troupe Citoyenne s’inscrit dans Danses en Héritage.S, un projet de territoire porté par la Compagnie Dounia. Ce projet artistique et participatif met en mouvement des habitant.e.s de différents âges et horizons autour de la danse, de la musique et de la parole collective.

Le collectif la Troupe Citoyenne valorise les cultures diasporiques et les mémoires multiples qui composent la ville. Elle crée un espace commun où chacun.e peut prendre part à une expression artistique citoyenne, rendant visibles des identités et des récits parfois minorés. À travers la présence des corps dans l’espace public et les lieux culturels, le projet affirme la diversité comme une richesse et agit pour la lutte contre les discriminations et l’ouverture à l’altérité.

Plusieurs rendez-vous participatifs sont organisés dans des équipements culturels, des centres sociaux et l’espace public, partenaires du projet. Ces rencontres rassemblent habitant.e.s, artistes et partenaires et favorisent la participation d’un public large et intergénérationnel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-20T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-20T19:00:00.000+02:00

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Centre social Carrefour 18, 7 Rue d’Espagne, 35200 Rennes Centre social Carrefour 18, 7 Rue d’Espagne, 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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