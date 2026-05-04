Ateliers de réparation vélo Campus de Beaulieu Rennes
Ateliers de réparation vélo Campus de Beaulieu Rennes mercredi 20 mai 2026.
Ateliers de réparation vélo Campus de Beaulieu Rennes 20 – 26 mai Ille-et-Vilaine
Cette année l’Université de Rennes, l’INSA et l’ENSCR s’associe pour vous proposer des ateliers de réparation vélo.
Ces ateliers se dérouleront sur trois temps.
Le 20 mai à L’INSA de 17h à 19h.
Le 21 mai à l’ENSCR de 17h à 19h.
Le 26 mai à l’Université de Rennes, au local de La Rustine.
**Au programme de ces ateliers:**
– La possibilité de venir réparer son vélo,
– Un atelier de remise en selle,
– Un atelier de test de vélo à assistance électrique
– Un vélo smoothie.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-20T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-26T19:00:00.000+02:00
1
Campus de Beaulieu Université de Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- [Le Rheu] Une visite du centre de tri Paprec Bretagne Centre social Carrefour 18, 7 Rue d’Espagne, 35200 Rennes Rennes 4 mai 2026
- Tri-troc mobile, Rue de Trégain, parking du centre commercial Europe Rennes 4 mai 2026
- Tri-troc mobile, Rue André Trasbot, à l’angle de la rue Jules Lallemand Rennes 4 mai 2026
- Exposition collective de l’Atelier du Thabor Orangerie du Thabor, rue de Palestine 35000 Rennes Rennes 4 mai 2026
- Atelier décoration Suprise party & Place au miam Maison de quartier La Bellangerais Rennes 4 mai 2026