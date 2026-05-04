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Ateliers de réparation vélo Campus de Beaulieu Rennes

Ateliers de réparation vélo Campus de Beaulieu Rennes

Ateliers de réparation vélo Campus de Beaulieu Rennes mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Campus de Beaulieu

Adresse : Université de Rennes

Ville : 35700 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mardi 26 mai 2026

Ateliers de réparation vélo Campus de Beaulieu Rennes 20 – 26 mai Ille-et-Vilaine

Cette année l’Université de Rennes, l’INSA et l’ENSCR s’associe pour vous proposer des ateliers de réparation vélo.

Ces ateliers se dérouleront sur trois temps.
Le 20 mai à L’INSA de 17h à 19h.
Le 21 mai à l’ENSCR de 17h à 19h.
Le 26 mai à l’Université de Rennes, au local de La Rustine.
**Au programme de ces ateliers:**
– La possibilité de venir réparer son vélo,
– Un atelier de remise en selle,
– Un atelier de test de vélo à assistance électrique
– Un vélo smoothie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-20T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-26T19:00:00.000+02:00

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Campus de Beaulieu Université de Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine


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