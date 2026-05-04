Ateliers de réparation vélo Campus de Beaulieu Rennes 20 – 26 mai Ille-et-Vilaine

Cette année l’Université de Rennes, l’INSA et l’ENSCR s’associe pour vous proposer des ateliers de réparation vélo.

Ces ateliers se dérouleront sur trois temps.

Le 20 mai à L’INSA de 17h à 19h.

Le 21 mai à l’ENSCR de 17h à 19h.

Le 26 mai à l’Université de Rennes, au local de La Rustine.

**Au programme de ces ateliers:**

– La possibilité de venir réparer son vélo,

– Un atelier de remise en selle,

– Un atelier de test de vélo à assistance électrique

– Un vélo smoothie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-20T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-26T19:00:00.000+02:00

1



Campus de Beaulieu Université de Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

