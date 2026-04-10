Avant-Scène, le temps de restitution des ateliers d’expression Antipode Rennes Vendredi 29 mai, 18h00 Ille-et-Vilaine

Du 29 mai au 27 juin 2026

**Avant-Scène**

**Le temps de restitution des ateliers d’expression**

**Du Vendredi 29 mai au samedi 27 juin 2026**

Cinéma d’animation – Danse – Expositions – Musique – Théâtre

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Antipode – L’Agora, Le Club et La Grande Scène

Placement libre assis-debout

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Les adhérent·es de l’association investissent joyeusement les scènes et les espaces de l’Antipode par des présentations d’ateliers de pratiques artistiques et des spectacles inédits. Avant-Scène, c’est aussi l’occasion de présenter les travaux de la saison à travers une exposition, c’est aussi se mettre en scène, monter sur un plateau, se confronter à la lumière, travailler sur un espace scénique, se confronter au regard du public, et ça, c’est assez magique. Théâtre, danse, musique, chorale, magie, cinéma d’animation, arts plastiques, le temps est venu de se retrouver et de se rencontrer lors de ce temps fort de fin de saison !

Événements gratuits ou payants (4€) selon la programmation.

Programmation détaillée sur antipode-rennes.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-29T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-29T22:00:00.000+02:00

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https://antipode-rennes.fr/agenda/avant-scene-le-temps-de-restitution-des-ateliers-d-expression-3

Antipode 75 avenue Jules Maniez La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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