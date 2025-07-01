EN FANFAAARE !, TATIANA JULIEN Théâtre National de Bretagne Rennes 28 – 30 mai Ille-et-Vilaine

Danser, jouer, vibrer ensemble. Tatiana Julien orchestre un spectacle euphorisant où la musique embrase les corps et transforme le plateau en un espace de fête absolue. Et si la danse et la musique n’étaient qu’un seul et même battement ?

À partir du motif de La Reine de la nuit de « La Flûte enchantée » de Mozart, « EN FANFAAARE ! » revisite avec audace un air classique populaire. Une recomposition contemporaine libre et un brin punk qui transforme la scène en un espace vibrant, où tout est mouvement, onde, pulsation. Tatiana Julien convoque musicien·nes, danseurs, danseuses dans un même mouvement collectif où la lumière et le son sculptent l’espace en temps réel. Ici, la marche devient danse, le geste devient souffle, et le public emporté dans la vague, se prend au jeu. Un spectacle où l’énergie se partage, une célébration assumée sans fard. Qui sont les nouvelles reines de la nuit ? Quel est ce chant souterrain qui gronde sous les corps ? Contre l’isolement, contre l’inertie, un appel au lâcher-prise et à la joie collective.

Début : 2026-05-28T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-30T21:30:00.000+02:00

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



