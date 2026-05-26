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JAM NOLA Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes

JAM NOLA Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes

JAM NOLA Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles

Adresse : Au Parc des Bois : Restaurant - Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France

Ville : 35700 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

JAM NOLA Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes Jeudi 28 mai, 20h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Direction la Nouvelle-Orléans le temps d’une soirée

Concert live – JAM NOLA

Jeudi 28 mai
20h00

Direction la Nouvelle-Orléans le temps d’une soirée

Depuis plus de 10 ans, la JAM NOLA rassemble des musicien.ne.s passionné.e.s autour d’un esprit simple : jouer, improviser et partager

Une fanfare cuivrée, vivante et spontanée…
comme là-bas, dans les rues de la Nouvelle-Orléans ✨

Une soirée ouverte, festive et pleine de bonnes vibes !
On vous attend

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-28T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-28T23:00:00.000+02:00

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Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Au Parc des Bois : Restaurant – Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine


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