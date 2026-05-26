JAM NOLA Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes
JAM NOLA Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes jeudi 28 mai 2026.
JAM NOLA Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes Jeudi 28 mai, 20h00 Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Direction la Nouvelle-Orléans le temps d’une soirée
Concert live – JAM NOLA
Jeudi 28 mai
20h00
Direction la Nouvelle-Orléans le temps d’une soirée
Depuis plus de 10 ans, la JAM NOLA rassemble des musicien.ne.s passionné.e.s autour d’un esprit simple : jouer, improviser et partager
Une fanfare cuivrée, vivante et spontanée…
comme là-bas, dans les rues de la Nouvelle-Orléans ✨
Une soirée ouverte, festive et pleine de bonnes vibes !
On vous attend
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-28T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-28T23:00:00.000+02:00
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Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Au Parc des Bois : Restaurant – Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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