JAM NOLA Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes Jeudi 28 mai, 20h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Direction la Nouvelle-Orléans le temps d’une soirée

Concert live – JAM NOLA

Jeudi 28 mai

20h00

Direction la Nouvelle-Orléans le temps d’une soirée

Depuis plus de 10 ans, la JAM NOLA rassemble des musicien.ne.s passionné.e.s autour d’un esprit simple : jouer, improviser et partager

Une fanfare cuivrée, vivante et spontanée…

comme là-bas, dans les rues de la Nouvelle-Orléans ✨

Une soirée ouverte, festive et pleine de bonnes vibes !

On vous attend

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-28T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-28T23:00:00.000+02:00

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Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Au Parc des Bois : Restaurant – Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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