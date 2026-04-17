LES CHEVALIERS DE LA TABLE TRES TRES RONDE Le Patio Rennes
LES CHEVALIERS DE LA TABLE TRES TRES RONDE Le Patio Rennes jeudi 28 mai 2026.
LES CHEVALIERS DE LA TABLE TRES TRES RONDE Le Patio Rennes 28 mai – 11 juin Tarifs : plein 6,50€ – réduit 4,50€ – gratuit enfants – 12 ans – carte sortir
Un spectacle musical très très librement inspiré des Monty Python ! Mise en scène par Maïlis Dupont.
### Résumé
En 93 après J.-C., le roi Arthur part sur les routes pour convier à sa table très très ronde les chevaliers les plus courageux d’Angleterre. Son périple sera semé d’embûches, mais aurait-il pu les éviter s’il était monté à dos d’hirondelle ? L’histoire nous le dira peut-être…
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### Les autres pièces de la saison
• Les Locataires
• Rhapsody !
• CORPO.
• Madame Sans-Gêne
• Le Concours
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-28T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-11T22:00:00.000+02:00
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https://www.compagniefelicita.fr/les-spectacles/les-chevaliers-de-la-table-tres-tres-ronde
Le Patio square terre-neuve Bréquigny Rennes 35001 Ille-et-Vilaine
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