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LES CHEVALIERS DE LA TABLE TRES TRES RONDE Le Patio Rennes

LES CHEVALIERS DE LA TABLE TRES TRES RONDE Le Patio Rennes

LES CHEVALIERS DE LA TABLE TRES TRES RONDE Le Patio Rennes jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Le Patio

Adresse : square terre-neuve

Ville : 35001 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Tarif : Tarifs : plein 6,50€ - réduit 4,50€ - gratuit enfants - 12 ans - carte sortir

LES CHEVALIERS DE LA TABLE TRES TRES RONDE Le Patio Rennes 28 mai – 11 juin Tarifs : plein 6,50€ – réduit 4,50€ – gratuit enfants – 12 ans – carte sortir

Un spectacle musical très très librement inspiré des Monty Python ! Mise en scène par Maïlis Dupont.

### Résumé

En 93 après J.-C., le roi Arthur part sur les routes pour convier à sa table très très ronde les chevaliers les plus courageux d’Angleterre. Son périple sera semé d’embûches, mais aurait-il pu les éviter s’il était monté à dos d’hirondelle ? L’histoire nous le dira peut-être…
[*Je veux mes billets pour les Chevaliers de la Table Très Très Ronde*](https://www.compagniefelicita.fr/les-spectacles/les-chevaliers-de-la-table-tres-tres-ronde)

### Les autres pièces de la saison

• Les Locataires
• Rhapsody !
• CORPO.
• Madame Sans-Gêne
• Le Concours

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-28T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-11T22:00:00.000+02:00

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 https://www.compagniefelicita.fr/les-spectacles/les-chevaliers-de-la-table-tres-tres-ronde

Le Patio square terre-neuve Bréquigny Rennes 35001 Ille-et-Vilaine


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