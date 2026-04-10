Fête du Thé Parc de Maurepas Rennes Dimanche 24 mai, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Les 24 et 25 mai 2026, le jardin chinois du Parc de Maurepas célèbre le thé : cérémonies, dégustations, rencontres avec théiculteurs, céramistes et maisons de thé, animations culturelles. Gratuit, ou…

**Les 24 et 25 mai 2026, le jardin chinois du Parc de Maurepas célèbre le thé : cérémonies, dégustations, rencontres avec théiculteurs, céramistes et maisons de thé, animations culturelles.**

La Fête célèbre l’univers du thé à travers sa culture, son agriculture, ses outils, et les activités qui lui sont rapportées. Elle propose au public de découvrir toute son étendue en invitant des spécialistes du thé à se rassembler pour faire découvrir le thé aux visiteurs.

Thés d’exception natures ou créations aromatisées, kombucha et bubble tea, macha et mochi, thés à la menthe africains… Cérémonie japonaise, gongfucha chinois, dégustations de thés locaux et en tous genres sont proposées dans une approche multiculturelle la plus ouverte possible.

Des ateliers d’artistes, des tables rondes, des animations culturelles, une exposition seront également organisées, pour faire de la Fête du thé un événement très grand public, ouvert à tous et gratuit, interculturel puisque c’est une pratique largement partagée dans le monde.

C’est aussi une belle occasion de mettre en valeur la dimension locale très forte des participants, le jardin chinois et sa plantation de théiers, dans cet événement urbain unique en France !

**La liste des participants présents lors de l’édition 2026 :**

* Les théiculteurs : Macoïa – Domaine théicole biologique ; Roches de L’Éllé ; Coat an te ; Bleu-Thé ; Les thés de Kerizel ; Les Landes Vivantes ; Maison du thé breton, Horthéus ainsi que l’association Armor de thé.

* Les maisons de thé : Palais des thés, Seasonalitea, Sirothé, Ming Cha Si, Kancha, Kanthé, Théérie, Teasin, Teatime, Chanokaze

* La présence de plusieurs maîtres-ses de cérémonies du thé : Zhou Guihua, Laurence Gillet, Maliko Oka, Ymy Nigris, Charly Villain, Ma Ningwei, Nicolas Kervarec…

* Les potiers-ères et céramistes Anna Mermet, Manon Clouzeau, Christèle Guérard, Laëtitia Leclère, Kamagami, Tsukimi, Julien Bernard Berkel, Jules Leroy, Paucha, Margaux Ceramics, Nineja, Julie Bellec, Elodie Tanguy

* A boire – bubble tea, kombucha, sobacha, tisanes… – et à manger avec Bubble Ramen, La crème de la crème, Graine de Breton, Barak’a fées, Les vins conserves, Pâtisserie Tomo…

* Des partenaires culturels : les associations Encres de Chine, Comité de jumelage Rennes-Jinan, Rennes-Chine, Breizh Mahjong, Bretagne-Japon, Mosaïque Bretagne Maroc, l’Ecole de go de Rennes, la librairie Nilmë, Ikebana Ohara…

* La maison de thé éphémère installée sous le pavillon du jardin chinois

Le programme proposera également des visites commentées du jardin chinois, de nombreuses animations culturelles (musique, danse, taijiquan, poterie, calligraphie et peinture, mahjong, jeu de go…), mais aussi l’invitation faite à plusieurs artistes à venir montrer leurs œuvres et animer des ateliers sur place.

De nombreuses rencontres avec des spécialistes permettant au public d’en apprendre plus sur cet univers fascinant du thé sont également prévues, ainsi qu’une exposition photo.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-24T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-24T19:00:00.000+02:00

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02 99 87 08 85 confucius.rennes@gmail.com https://www.instagram.com/fete_du_the/

Parc de Maurepas Parc de Maurepas, 16 Bd Raymond Poincaré, 35700 Rennes, France Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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