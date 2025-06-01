Midi des collections Campus de Beaulieu Rennes

Midis des collections Campus de Beaulieu Rennes Mardi 5 mai, 12h00 Ille-et-Vilaine

Visites guidées des collections scientifiques de l’université.

### **Midis des Collections**

Visites des collections scientifiques de l’Université de Rennes

– Galerie de zoologie / Rdv bât 3

– Galerie des instruments scientifiques / Rdv bât 6

– Toiles de Mathurin Méheut et Yvonne Jean-Haffen / Rdv bât 5

► **Mardi 5 mai 2026 de 12h30 à 14h**

> Visites guidées sur [réservation](https://www.billetweb.fr/midi-des-collections1) uniquement.

Gratuit / Plan d’accès : [https://bit.ly/PlanCollections](https://bit.ly/PlanCollections)

> [Découvrir le patrimoine de l’Université de Rennes](https://culture.univ-rennes.fr/le-patrimoine-universitaire)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-05T12:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-05T14:00:00.000+02:00

1



Campus de Beaulieu 263 avenue Général Leclerc, RENNES Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

