Midis des collections, Campus de Beaulieu, Rennes

Midis des collections Mardi 5 mai, 12h00 Campus de Beaulieu Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T12:00:00+02:00 – 2026-05-05T14:00:00+02:00

Fin : 2026-05-05T12:00:00+02:00 – 2026-05-05T14:00:00+02:00

Midis des Collections

Visites des collections scientifiques de l’Université de Rennes

– Galerie de zoologie / Rdv bât 3

– Galerie des instruments scientifiques / Rdv bât 6

– Toiles de Mathurin Méheut et Yvonne Jean-Haffen / Rdv bât 5

► Mardi 5 mai 2026 de 12h30 à 14h

> Visites guidées sur réservation uniquement.

Gratuit / Plan d’accès : https://bit.ly/PlanCollections

> Découvrir le patrimoine de l’Université de Rennes

Campus de Beaulieu 263 avenue Général Leclerc, RENNES Rennes 35042 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://www.billetweb.fr/midi-des-collections1 »}, {« link »: « https://bit.ly/PlanCollections »}, {« link »: « https://culture.univ-rennes.fr/le-patrimoine-universitaire »}]

Visites guidées des collections scientifiques de l’université. Patrimoine Collections