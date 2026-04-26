Novella : L’écriture, quelle aventure ! Bibliothèque Maurepas Rennes
Novella : L’écriture, quelle aventure ! Bibliothèque Maurepas Rennes mardi 5 mai 2026.
Novella : L’écriture, quelle aventure ! Bibliothèque Maurepas Rennes 5 – 29 mai
Exposition
Cette exposition présente des dessins et des travaux préparatoires de la Novella écrite par David Moitet, auteur jeunesse, avec les élèves de deux classes de 5ème des collèges Clotilde Vautier et Anne de Bretagne
Vernissage le vendredi 22 mai à 17h.
En partenariat avec le Musée des beaux-arts Maurepas.
Tout public
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-05T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-29T18:30:00.000+02:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr 02 23 62 26 38
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